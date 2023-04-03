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Нововоронежская АЭС передала в «Атом-класс»* технику на сумму более 430 тысяч рублей

31 марта представители Нововоронежской АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом» – предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») приняли участие в оценке проектной деятельности школьников межмуниципального конкурса «Дебют в науке», ежегодно организуемого педагогами Нововоронежа.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Защита исследовательских работ учащихся в области физики, химии и биологии проходила в межшкольном сетевом центре компетенций «Атом-класс» Дома детского творчества города Нововоронежа при участии представителей НВ АЭС, Воронежского Информационного центра атомной энергии и преподавателей ведущих вузов региона: Воронежского государственного университета и Воронежского государственного университета инженерных технологий.

«Задача педагогов города атомщиков — воспитать современную молодежь в духе лучших традиций российской инженерно-технической интеллигенции. Проведение «Дебюта в науке» помогает совместными усилиями с градообразующими предприятиями находить, поддерживать и готовить новых Курчатовых, Александровых, Менделеевых… Важная миссия конкурса заключается в выявлении и развитии у обучающихся творческих способностей и интереса к инженерной деятельности, в мотивации школьников к инженерному творчеству и инженерному образованию», — рассказала о цели проведении мероприятия директор Дома детского творчества, муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

На конкурс, который проводится в городе атомщиков уже в десятый раз, поступило около 40 проектов из 4 общеобразовательных школ Нововоронежа — это и теоретические исследования, созданные учащимися после изучения научно-популярной литературы, и проекты, основанные на проведении собственных экспериментов. Но в финальном этапе интеллектуальных состязаний приняли участие 30 учеников с 4 по 11 классы.

«На видеоконференции с призерами конкурса «Учитель года России — 2022» Президент РФ Владимир Путин призвал укреплять суверенную систему образования и воспитания в нашем государстве. Концерн «Росэнергоатом» уделяет большое внимание техническому оснащению учебных классов образовательных учреждений. В прошлом году для Дома детского творчества мы приобрели 3D принтер, планшетник, ноутбук, струйный принтер, лазерно-гравировальный станок на сумму более 430 тысяч рублей. В современном учебном процессе эта техника расширит возможности педагогической деятельности учителей, и они смогут эффективнее развить интерес к углубленному изучению предметов естественно-научного цикла», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

*«Атом-классы» созданы на базе общеобразовательных учреждений городов расположения атомных предприятий и действуют в рамках образовательной инициативы государственной корпорации «Росатом» «Школа Росатома». Цель «Атом-классов» – обеспечить более высокий уровень физико-математической и инженерной подготовки школьников. Важная часть проекта – оснащение школьных кабинетов современным учебным оборудованием.

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