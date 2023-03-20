Прокуратура Нидерландов запросила 3,5 года колонии для футболиста «Урала» по делу о смертельном ДТП

Нидерландская прокуратура запросила 3,5 года колонии в качестве наказания для нападающего ФК «Урал» Рая Влута, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, сообщило издание Ad.nl. В дополнение к тюремному заключению гособвинитель требует лишить Влута водительских прав на четыре года. Суд в Харлеме вынесет решение в понедельник, 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации издания, в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Четырехлетний мальчик скончался в больнице. Суд сообщил, что Влут ехал со скоростью 203 км/час. Содержание алкоголя в крови футболиста составило 1,18 промилле. Тогда Рай Влут выступал за голландский «Хераклес». После инцидента он рассказывал руководству клуба, что «выпил лишь два бокала вина, а ехал почти в два раза медленнее».

По данным NU.nl, на судебном заседании Влут признался, что выпил слишком много. «Перед аварией я был на вечеринке в Амстердаме, которая закончилась рано, через час. Мы собирались ночевать в отеле в Амстердаме, но составили новый план и поехали в Роттердам. Недолго думая, мы сели в машину, и я поехал. В машине был включен круизконтроль на скорости 130 км/ч»,— сказал Влут. Следствие считает, что незадолго до ДТП футболист пользовался мобильным телефоном. Сам Рай Влут заявил, что дал телефон другу, чтобы отменить бронь в отеле.

Напомним, нидерландский нападающий Рай Влут подписал контракт с ФК «Урал» в сентябре 2022 года. В 2014 году Рай Влут дебютировал в ФК ПСВ и впервые вышел на поле в рамках Лиги Европы против московского «Динамо». В составе ПСВ он стал чемпионом Нидерландов в сезоне 2014-2015 годов и дважды стал обладателем Суперкубка страны в 2015 и 2016 годах. Нападающий также выступал в Швейцарии, Италии, Бельгии. В 2020 году Влут вернулся в родную страну и провел два сезона, выступая за ФК «Эксельсиора» и ФК «Хераклеса».

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Диана Сунагатуллина