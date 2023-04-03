В Оренбуржье глава казенного ведомства и два бухгалтера обвиняются в хищении 8,5 млн рублей

Абдулинский районный суд Оренбургской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении двух работников и руководителя местного муниципального казенного учреждения. Следствие считает, что они нанесли своими действиями ущерб муниципальному бюджету на сумму 8,5 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По информации надзорного ведомства, преступление было совершено с 15 ноября 2016 по 14 сентября 2021 года. Два бухгалтера учреждения с согласия и при покровительстве начальника начисляли зарплату действующим сотрудникам системы образования в Абдулино и тем работникам, которые в соответствующих организациях по факту не работали, считают прокуроры.

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При этом «за несуществующих работников заработную плату получали обвиняемые». В настоящее время арестовано имущество обвиняемых на сумму 3,6 млн руб. При этом прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Ранее суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-министра сельского хозяйства Оренбуржья Михаила Маслова, а также учредителя ООО «СГЦ "Вишневский"» Виктора Железнова. Михаил Маслов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) и в получении взятки (ч.4 ст.290 УК РФ). Виктору Железнову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Георгий Портнов