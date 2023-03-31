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Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-министра сельского хозяйства Оренбуржья

Ленинский районный суд Оренбурга начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства региона Михаила Маслова, а также учредителя ООО «СГЦ "Вишневский"» Виктора Железнова. Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Михаил Маслов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) и в получении взятки (ч.4 ст.290 УК РФ). Виктору Железнову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Силовики задержали чиновника вместе с оренбургским предпринимателем в июне 2018 года. Подробности дела не раскрываются. Однако как сообщают СМИ, речь идет о хищении в 2015–2016 годах 100 млн руб., выделенных в качестве субсидий из регионального и федерального бюджетов на развитие сельского хозяйства региона.

Ани Айвазян

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