Более сотни новых магазинов открылись на главных улицах Петербурга

С апреля 2022 года на пяти основных торговых коридорах Санкт-Петербурга открылось 108 новых торговых точек. Среди них 30 магазинов одежды и 46 заведений общепита, следует из данных аналитиков компании Nikoliers.

Количество закрытий за последние 12 месяцев также снизилось: 93 ушедших брендов вместо 115 в 2021 году. Доля свободных помещений на ключевых торговых коридорах за последний год снизилась почти вдвое – с 10,2% в первом квартале 2022 года до 5,6% в первом квартале 2023 года. При этом на улице Рубинштейна осталось всего одно свободное помещение.

Основная часть новых открытий пришлась на магазины одежды и обуви. Как рассказала заместитель директора департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова, помещения на основных торговых коридорах стали более востребованными. Все чаще в одном помещении стали чаще размещаться по два-три арендатора схожего профиля.

В начале марта «Ъ-СПб» рассказывал, что российские ритейлеры займут площади флагманских магазинов H&M в центре Петербурга.

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