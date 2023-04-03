Внуково повысил тарифы для российских авиакомпаний на 12%

Аэропорт Внуково повысил тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в текущем году на 12%. Сбор за взлет-посадку вырос с прошлогодних 248 руб. до 278 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, за авиационную безопасность — с 236 до 264 руб., сообщает «Интерфакс».

Сбор за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях увеличился с 82 до 92 руб. на пассажира, на международных линиях — со 116 до 130 руб. Плата за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах выросла с 88 до 99 руб. за человека, на зарубежных — с 99 до 111 руб.

Внуково также увеличил тарифы для иностранных авиакомпаний. Для них плата за взлет-посадку увеличилась на 5%, до $11,8 за тонну, за авиабезопасность — на 4%, до $7,2 (за каждого пассажира старше 2 лет), за пользование аэровокзалом — на 5,5%, до $9,6. Минимальный сбор для воздушных судов бизнес-авиации массой менее 50 тонн и вместимостью менее 20 кресел вырос на 5%, до $525 за судно.

В прошлый раз Внуково поднимал сборы в апреле 2022 года: тогда для российских перевозчиков они выросли на 7%, для иностранных — на 4,5%.

Домодедово в последний раз повышал тарифы для российских авиакомпаний в октябре 2022 года: тогда уровень индексации составил от 5% до 20%. С апреля текущего года аэропорт повысил ряд тарифов для иностранных компаний на 10%. Шереметьево увеличивал плату за обслуживание в январе: для российских она возросла почти на 13%, для иностранных — на 8%.

Как ранее узнал «Ъ», усиление мер безопасности в аэропортах Москвы создало сложности для авиакомпаний с обслуживанием самолетов. По словам источников, доступ поставщиков оборудования и даже контролирующих органов в закрытые зоны теперь затруднен. Сами аэропорты тоже испытывают сложности, а также опасаются точечных сбоев в расписании, логистике и техобслуживании парка.

Подробности — в материале «Ъ» «Аэропорты вошли в непропускной режим».