«Металлург» объявил об уходе главного тренера Ильи Воробьева

Хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером Ильей Воробьевым. Действие соглашения прекратили по обоюдному согласию, говорится в пресс-релизе ХК. Первый вице-президент клуба Сергей Ласьков на пресс-конференции сообщил, что пока «контракт ни с кем не подписан, ведутся определенные переговоры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В связи с тем, что мы сыграли неудовлетворительно, а цели мы всегда ставим большие и конкретные, мы не остались на том же результате, а ухудшили его. Поэтому принято решение: по соглашению сторон расторгается контракт с Ильей Петровичем (Воробьевым.— "Ъ") с 30 апреля»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

Илья Воробьев начал тренерскую карьеру в «Металлурге» в 2012 году как помощник главного тренера. В 2015 году занял пост главного тренера, был отправлен в отставку в ноябре 2017-го. С 2016 года входил в тренерский штаб сборной России, в июне 2018 года его назначили главным тренером сборной. В том же месяце возглавил санкт-петербургский СКА. Покинул оба поста в июле 2019 года, после чего вернулся в «Металлург».

В годы его работы «Металлург» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и в 2016), получил две серебряные медали чемпионата России (2017 и 2022). На посту главного тренера Илья Воробьев провел 442 матча и одержал 258 побед.

Лаура Кеффер