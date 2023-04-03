Дмитрий Осипов покидает пост гендиректора «ВСМПО-Ависмы»

Гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Осипов с 4 апреля покидает пост «в связи с личными обстоятельствами», сообщили «Интерфаксу» в компании. До момента назначения нового руководителя его обязанности будет исполнять первый замгендиректора — исполнительный директор Николай Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Осипов занял должность гендиректора «ВСМПО-Ависмы» в начале 2021 года, он должен был пробыть на посту до 10 января 2024 года. До прихода в компанию он был гендиректором «Уралкалия» (с декабря 2013 года по декабрь 2020 года).

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов, ее основной акционер — зампредседателя ее совета директоров Михаил Шелков (ему принадлежит 65,27% акций). Еще 25% плюс 1 акция — у «Ростеха». Господин Шелков вошел в список самых разбогатевших российских миллиардеров за 2022 год — по данным Forbes, за год состояние бизнесмена выросло на $1,6 млрд, до $5,8 млрд.

Лаура Кеффер