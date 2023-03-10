У женщины, выбросившей собаку из окна 14 этажа в Красноярске, изъяли двух детей

Полиция изъяла двух малолетних детей у жительницы Красноярска, выбросившей собаку из окна 14 этажа 9 марта. Полиция пришла к женщине домой в рамках начатой проверки о жестоком обращении с животным.

По данным правоохранителей, полицейские обнаружили хозяйку животного в сильном алкогольном опьянении. В квартире также находились двое детей в возрасте четырех лет и одного года.

В отношении женщины составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Малолетние помещены в социальные учреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

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Лолита Белова