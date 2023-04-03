Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил о вероятности войны России и Германии

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель считает, что рост финансирования военных сил Германии может привести к возрождению фашизма в Европе и будущей войне с Россией. Об этом он заявил на встрече со студентами Уральского федерального университета.

В создании напряжения на континенте политик обвинил США. По словам господина Росселя, американская рыночная экономика испытывает кризис и начинает разваливаться. «40% американцев живут на социальные карты, то есть они безработные. Это 120 млн человек живет на социальные карты»,— пояснил он.

Господин Россель указал на то, что США создают напряжение на континенте и стремятся сохранить контроль над европейским рынком, что угрожает безопасности и развитию России. «Сейчас федеральный канцлер Германии Олаф Шольц принял решение вооружаться: €100 млрд направят на создание армии. То есть возрождается фашизм. Шольц — внук генерала гестапо. Если сейчас все так пойдет, то следующая война будет с Германией»,— предостерег Эдуард Россель.

По его мнению, сегодня Россия отстраивает не только экономику и политику внутри страны, но и переделывает мировую геополитическую систему. «Мы опять являемся страной, которая взялась за полную переделку мира»,— отметил он.

Господин Россель отметил большую роль президента Владимира Путина в предотвращении развала России и выразил мнение, что специальную военную операцию надо было начинать раньше. «То, что он сейчас воюет с Украиной, совершенно правильно. Поздновато, надо было раньше сделать превентивный удар. Если мы оставим хоть клочок Украины, это все будет напрасно»,— сказал студентами экс-губернатор. По словам господина Росселя, Россия должна занять всю территорию Украины, чтобы предотвратить размещение военных баз НАТО у границы страны.

С 1990 года Эдуард Россель был председателем свердловских облисполкома и облсовета, в 1991 году указом президента России Бориса Ельцина был назначен главой администрации Свердловской области. В 1993 году Эдуард Россель провел референдум о смене статуса региона, став и. о. губернатора Уральской республики. Однако федеральные власти расценили это как сепаратизм, и он был снят с должности.

В 1995 году одержал победу на первых выборах губернатора Свердловской области, переизбирался и переназначался до 2009 года. В 2009–2022 годы был представителем региона в Совете федерации РФ. Сейчас возглавляет Международный Демидовский фонд.

В феврале 2023 года Эдуард Россель на встрече со студентами Уральского института управления РАНХиГС предложил перенести столицу России из Москвы в Новосибирск в целях стратегической безопасности, а также рассказал, что из-за Анатолия Чубайса страна могла потерять одного из крупнейших производителей танков в мире — Уралвагонзавод.

Василий Алексеев, Екатеринбург