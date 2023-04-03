Судимый за взятки сотрудник авиаучилища через суд вернул должность и зарплату за год

Краснодарский краевой суд восстановил Сергея Кравца в должности заведующего методическим кабинетом Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ). Ранее господин Кравец был уволен по причине привлечения к уголовной ответственности за коррупцию на прежнем месте службы. Суд признал, что погашенная судимость не препятствует службе в военном учебном заведении.

Как следует из материалов суда, опубликованных на сайте, Сергей Кравец начал службу в училище в 2017 году, а спустя год был уволен. При изучении личного дела господина Кравца руководство училища узнало о том, что в 2009 году Майкопский гарнизонный военный суд признал его виновным в получении взяток и превышении полномочий.

СМИ сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что господин Кравец, занимавший должность командира одной из воинских частей в Адыгее, получал деньги от родителей военнослужащих. За это он не фиксировал их отлучки из части. Сергей Кравец был приговорен к пяти годам колонии и в 2012 году освободился по УДО.

Руководство КВВАУЛ сочло, что осужденный за тяжкие преступления гражданин не имеет права заниматься преподаванием. Однако суд согласился с доводами Сергея Кравца о том, что коррупционные статьи УК не входят в перечень ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, содержащийся в ст. 351.1 ТК РФ. Кроме того, господин Кравец указал на то, что на службе он не контактирует с курсантами, а выполняет административно-хозяйственные функции.

Суд признал увольнение Сергея Кравца незаконным и обязал училище выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула в сумме 1,2 млн руб.

Анна Перова, Краснодар