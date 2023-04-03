Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Судимый за взятки сотрудник авиаучилища через суд вернул должность и зарплату за год

Краснодарский краевой суд восстановил Сергея Кравца в должности заведующего методическим кабинетом Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ). Ранее господин Кравец был уволен по причине привлечения к уголовной ответственности за коррупцию на прежнем месте службы. Суд признал, что погашенная судимость не препятствует службе в военном учебном заведении.

Как следует из материалов суда, опубликованных на сайте, Сергей Кравец начал службу в училище в 2017 году, а спустя год был уволен. При изучении личного дела господина Кравца руководство училища узнало о том, что в 2009 году Майкопский гарнизонный военный суд признал его виновным в получении взяток и превышении полномочий.

СМИ сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что господин Кравец, занимавший должность командира одной из воинских частей в Адыгее, получал деньги от родителей военнослужащих. За это он не фиксировал их отлучки из части. Сергей Кравец был приговорен к пяти годам колонии и в 2012 году освободился по УДО.

Руководство КВВАУЛ сочло, что осужденный за тяжкие преступления гражданин не имеет права заниматься преподаванием. Однако суд согласился с доводами Сергея Кравца о том, что коррупционные статьи УК не входят в перечень ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, содержащийся в ст. 351.1 ТК РФ. Кроме того, господин Кравец указал на то, что на службе он не контактирует с курсантами, а выполняет административно-хозяйственные функции.

Суд признал увольнение Сергея Кравца незаконным и обязал училище выплатить ему заработную плату за время вынужденного прогула в сумме 1,2 млн руб.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...