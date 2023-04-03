Инфляция в Турции снизилась до 50,5%

По данным Института статистики Турции (Turkstat), инфляция в стране по итогам марта составила 50,5% в годовом исчислении. Это ниже февральского показателя 55,2%, а также ниже прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые в среднем ожидали, что CPI по итогам марта окажется на уровне 51,3%.

Как отмечается в релизе, снижению темпов инфляции в стране способствовало падение цен на одежду и обувь. По сравнению с февралем они подешевели на 1,92%. В то же время продукты в стране продолжают значительно дорожать. За месяц цены на еду и неалкогольные напитки выросли еще на 3,84%, а за год они подорожали на 67,9%.

В целом инфляция в Турции замедляется уже пятый месяц подряд, после того как в октябре она достигла 85,5% — самого высокого показателя для страны с 1998 года.

Кирилл Сарханянц