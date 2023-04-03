Смотрим, куда идешь

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Александр Леви — о видеонаблюдении во Франции на время Олимпиады 2024

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об эксперименте в Париже с применением искусственного интеллекта.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция готовится массово использовать камеры наблюдения под управлением искусственного интеллекта. Эксперимент должен пройти в Париже во время летних Олимпийских игр следующего года. Тема вызвала серьезные дебаты. Только последнее заседание законодателей длилось семь часов, передает Politico.

Авторы инициативы видят в решении дополнительную меру безопасности. По их заверениям, искусственный интеллект в реальном времени обнаружит странное поведение людей, брошенные вещи, а по динамике срабатывания автомобильных сигнализаций, например, предскажет движение толпы и спрогнозирует давку.

Такой инструмент, по мнению большинства во французском правительстве, будет очень полезен на международном спортивном мероприятии с участием миллионов болельщиков. Стоит отметить, что не только для Франции, но и всего Евросоюза такая форма контроля является прецедентом.

У противников масштабного видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта есть как этические, так и законодательные контраргументы. Они считают, что власти продолжат использовать камеры и после завершения Олимпийских игр. Это станет слежкой, подобной китайскому варианту, уверены выступающие против.

Кроме опасений по поводу конфиденциальности возможен конфликт с законом Евросоюза об искусственном интеллекте. Документ сейчас обсуждают в Брюсселе, и в будущем он может ограничить биометрическое наблюдение. На это указывает не только часть правительства, но также местная и международные правозащитные организации La Quadrature du Net, Access Now и Amnesty International.

Решение по видеонаблюдению принято. Текст законопроекта еще можно оспорить в высшем судебном органе страны. Добавлю, в прошлом году французские власти вернули в налоговую казну €10 млн с помощью искусственного интеллекта, который искал незадекларированные частные бассейны.

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