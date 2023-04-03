Суд арестовал осквернившего икону блогера Стасика Кудрявого

Преображенский суд Москвы арестовал блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый), сообщила объеденная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Базаров (Стасик Кудрявый)

Фото: @StasikKudryavyi Станислав Базаров (Стасик Кудрявый)

Фото: @StasikKudryavyi

Молодого человека обвиняют по статьям об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст. 148), а также об изготовлении порнографии (ч.3 ст. 242). По версии следствия, Станислав Базаров надругался над православной иконой, совершив действия, «выражающие явное неуважение к окружающим и оскорбляющие религиозные чувства верующих». Акт надругательства блогер записал на видео и разместил в Telegram-канале на 9,7 тыс. подписчиков.

В последнем посте в канале Станислав Базаров сообщил, что «сотрудники ФСБ» сняли его с самолета в момент, когда тот пытался покинуть Россию.

Ранее треш-блогер Стасик Кудрявый получил 14 суток ареста за то, что помочился на сидения в вагоне метро. До этого Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что его проверяют на пропаганду ЛГБТ за видео, где тот переодевается в женскую одежду.

Григорий Лейба