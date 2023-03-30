На блогера Станислава Базарова завели уголовное дело из-за видео с иконой

На блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и распространении порнографии (ч. 3 ст. 242. УК РФ) за публикацию видео, на котором он помочился на икону. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
Станислав Базаров
Фото: @StasikKudryavyi
По версии следствия, в квартире в Зеленограде Станислав Базаров надругался над православной иконой, публично совершая действия, которые выражают «явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Свой поступок он заснял на видео и опубликовал его в открытом Telegram-канале. Госпожа Иванова заявила, что в ходе расследования будет проведена религиоведческая экспертиза.
Пресс-служба ГСУ СКР сообщила ТАСС, что блогер задержан. «Фигурант доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий»,— говорится в заявлении СКР. Ранее сегодня, 30 марта, Стасик Кудрявый написал в своем Telegram-канале, что его высадили из самолета и задержали сотрудники ФСБ.
Как сообщало агентство «Москва», в январе Станислав Базаров получил 14 суток административного ареста за то, что помочился на сиденья поезда (полиция задержала блогера на станции метро «Цветной бульвар»). 23 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что правоохранительные органы проверяют блогера на пропаганду ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП) за видео, на котором он переодевается в женскую одежду.