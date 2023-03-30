На блогера Станислава Базарова завели уголовное дело из-за видео с иконой

На блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и распространении порнографии (ч. 3 ст. 242. УК РФ) за публикацию видео, на котором он помочился на икону. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Базаров

Фото: @StasikKudryavyi Станислав Базаров

Фото: @StasikKudryavyi

По версии следствия, в квартире в Зеленограде Станислав Базаров надругался над православной иконой, публично совершая действия, которые выражают «явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Свой поступок он заснял на видео и опубликовал его в открытом Telegram-канале. Госпожа Иванова заявила, что в ходе расследования будет проведена религиоведческая экспертиза.

Пресс-служба ГСУ СКР сообщила ТАСС, что блогер задержан. «Фигурант доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий»,— говорится в заявлении СКР. Ранее сегодня, 30 марта, Стасик Кудрявый написал в своем Telegram-канале, что его высадили из самолета и задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщало агентство «Москва», в январе Станислав Базаров получил 14 суток административного ареста за то, что помочился на сиденья поезда (полиция задержала блогера на станции метро «Цветной бульвар»). 23 января Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что правоохранительные органы проверяют блогера на пропаганду ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП) за видео, на котором он переодевается в женскую одежду.

Эрдни Кагалтынов