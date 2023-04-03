Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Илон Маск лишил The New York Times галочки верификации в Twitter

Газета The New York Times осталась без галочки верификации своего главного аккаунта в Twitter, сообщает AP. Издание отказалось оплачивать ежемесячную подписку Twitter Blue, которая гарантирует верифицикацию для аккаунтов по новым условиям, введенным после того, как Twitter был куплен миллиардером и владельцем компании Tesla Илоном Маском.

Фото: Aly Song/File Photo/File Photo, Reuters

Фото: Aly Song/File Photo/File Photo, Reuters

Стоимость подписки Twitter Blue составляет $8 для индивидуальных подписчиков, заходящих в соцсеть через браузер, $11 для пользователей мобильного приложения Twitter, и $1 тыс. для организаций плюс $50 ежемесячно за каждое подразделение или аккаунт сотрудника этой организации. О том, что она не намерена оплачивать Twitter Blue ни для главного аккаунта, ни для сотрудников, The New York Times сообщила в конце прошлой недели — накануне вступления в силу новых требований. Издание отметило, что будет оплачивать подписку лишь «в редких случаях, когда такой статус будет важен для выполнения репортерских задач».

Господин Маск критически отозвался о таком решении, написав в своем аккаунте в Twitter: «Реальная трагедия NYT в том, что их пропаганда даже не интересна». Ленту издания в Twitter Илон Маск сравнил с «диареей» и назвал ее «нечитабельной».

Между тем у основного аккаунта NYT в Twitter 55 млн подписчиков. Дополнительные аккаунты NYT, которые ведутся разными отделами издания, включая политические и мировые новости, сохраняют свои галочки верификации. О своем отказе оплачивать Twitter Blue объявили также другие СМИ, включая The Washington Post, Los Angeles Times, Politico. The Wall Street Journal также лишилась галочки.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...