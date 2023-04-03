Илон Маск лишил The New York Times галочки верификации в Twitter

Газета The New York Times осталась без галочки верификации своего главного аккаунта в Twitter, сообщает AP. Издание отказалось оплачивать ежемесячную подписку Twitter Blue, которая гарантирует верифицикацию для аккаунтов по новым условиям, введенным после того, как Twitter был куплен миллиардером и владельцем компании Tesla Илоном Маском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Aly Song/File Photo/File Photo, Reuters

Стоимость подписки Twitter Blue составляет $8 для индивидуальных подписчиков, заходящих в соцсеть через браузер, $11 для пользователей мобильного приложения Twitter, и $1 тыс. для организаций плюс $50 ежемесячно за каждое подразделение или аккаунт сотрудника этой организации. О том, что она не намерена оплачивать Twitter Blue ни для главного аккаунта, ни для сотрудников, The New York Times сообщила в конце прошлой недели — накануне вступления в силу новых требований. Издание отметило, что будет оплачивать подписку лишь «в редких случаях, когда такой статус будет важен для выполнения репортерских задач».

Господин Маск критически отозвался о таком решении, написав в своем аккаунте в Twitter: «Реальная трагедия NYT в том, что их пропаганда даже не интересна». Ленту издания в Twitter Илон Маск сравнил с «диареей» и назвал ее «нечитабельной».

Между тем у основного аккаунта NYT в Twitter 55 млн подписчиков. Дополнительные аккаунты NYT, которые ведутся разными отделами издания, включая политические и мировые новости, сохраняют свои галочки верификации. О своем отказе оплачивать Twitter Blue объявили также другие СМИ, включая The Washington Post, Los Angeles Times, Politico. The Wall Street Journal также лишилась галочки.

Алена Миклашевская