«Знаковые украшения тоже хорошо идут в Гонконге»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие украшения чаще всего покупают на торгах в Гонконге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Jade Bangle

Фото: couturenotebook.com Jade Bangle

Фото: couturenotebook.com

С 1 по 8 апреля в Гонконге проходит очередная аукционная сессия Sotheby’s. «Современная и новейшая живопись», «Китайские произведения искусства», «Китайская живопись», «Ювелирные украшения, часы, вина, спиртные напитки и сумки» — все эти аукционы приурочены к 50-летию проведения торгов дома в этом городе-государстве.

Отличный повод вспомнить, что в Гонконге хорошо продается и покупается. Сегодня я расскажу об украшениях. Во-первых, это редкие цветные бриллианты. Так, в прошлом году розовый бриллиант весом 11,15 карата был продан в Гонконге почти за $58 млн, установив рекорд цены за карат, уплаченной на аукционе за любой бриллиант или драгоценный камень, по данным Sotheby's. Во-вторых, это, конечно, жадеит.

И если рекордная продажа колье Cartier с жадеитовыми бусинами, принадлежавшего Барбаре Хаттон, западному клиенту еще понятна, то почему простой жадеитовый браслет стоит $5-10 млн, уже не будучи китайцем, понять гораздо сложнее. Знаковые старинные и винтажные украшения тоже хорошо идут в Гонконге. Так, например, несколько лет назад браслет в египетском стиле 1925 года от Van Cleef & Arpels был продан почти за $1 млн. Впечатляет.