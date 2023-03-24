«Металлург» проиграл «Авангарду» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина

Магнитогорский «Металлург» в матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:4. Уступив в четвертой игре серии подряд, команда выбыла из борьбы за Кубок Гагарина.

В решающем матче, который магнитогорцы провели на своем льду, единственную шайбу в ворота гостей забросил Григорий Дронов. Ответными голами отметились Сергей Толчинский, Рид Буше (дубль) и Алекс Броадхерст.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев на послематчевой пресс-конференции отметил, что «Авангард» в этой серии играл, «как в прошлом и позапрошлом году». «Просто в прошлом году мы пробили эту вязкую оборону, в этом не смогли ее пробить».

В прошлом году «Металлург» одержал победу в плей-офф Восточной конференции КХЛ и уступил в финале Кубка Гагарина московскому ЦСКА.