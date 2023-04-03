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В четырех районах Ростовской области отменен режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации в Шахтах, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области отменен, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

Режим вводился на территории указанных районов в связи с сильным снегопадом вечером 30 марта. Выпадение снега повлекло огромную пробку на трассе М-4 «Дон», а также нарушение электроснабжения отдельных населенных пунктов региона.

Движение по федеральной автодороге М-4 было восстановлено вечером 31 марта.

Анастасия Назарова

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