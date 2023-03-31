В Ростовской области дорожники восстановили движение по трассе М-4 «Дон»

В Каменском и Красносулинском районе Ростовской области вновь восстановлено движение по занесенной снегом трассе М-4 «Дон» в оба направления, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Транспорт движется плотным потоком с 905 по 944 км автодороги. Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию и помогают автомобилистам.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и безопасную дистанцию.

«Водителям транзитного транспорта, которым предстоит долгий путь, рекомендуем отдохнуть и не продолжать движение в утомленном состоянии»,— сообщает пресс-служба инспекции.

Участок трассы М-4 «Дон» был перекрыт с 907 по 983 км накануне вечером из-за сильного снегопада. Около тысячи автомобилей оказались заблокированы ночью на дороге. ГУ МЧС Ростовской области, госкомпания «Автодор», а также волонтеры принимали участие в расчистке трассы и снабжении людей питанием и топливом. Из снежных заносов было эвакуировано 65 человек.

Анастасия Назарова