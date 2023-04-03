В морпорту Сочи прокомментировали запуск паромного сообщения с турецким Трабзоном

В АО «Морской порт Сочи» прокомментировали новость о запуске паромов в турецкий Трабзон. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на гендиректора морпорта Юрия Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Переговоры ведутся, но конкретики нет. Общались с нашим вице-консулом в Трабзоне. Но о том, что есть конкретное решение и уже сейчас есть судно, которое придет 1 мая, я ничего сказать не могу, потому что этой конкретики нет»,— отметил Юрий Владимиров.

По его словам, даже после окончательного решения турецкой стороны запустить паром нужно будет собрать координационный совет при капитане морпорта. В него также входят представители всех силовых структур и Роспортебнадзора.

Глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби сообщил, что с 1 мая из провинции в Сочи начнут ходить паромы. Соответствующее соглашение планируется подписать 6 апреля.

Татьяна Ручкина

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