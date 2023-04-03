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Коммерсантъ FM
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Власти Саксонии хотят запретить ездить на незарегистрированных машинах из Украины

Глава МВД федеральной немецкой земли Саксония Армин Шустер анонсировал запрет на использование машин из Украины, которые въехали в Германию больше года назад. При въезде в Евросоюз (ЕС) «зеленая карта» обеспечивает таким автомобилистам страховку на машину в течение года, но после этого ее нужно зарегистрировать в стране. В противном случае предусмотрен запрет на эксплуатацию транспортного средства.

«У нас больше нет свободы действий, мы относимся к этим автомобилям, как к любым другим без действительной регистрации или страховки, и запрещаем их использовать»,— заявили Bild в МВД Саксонии. Сколько таких машин в стране, не уточняется. При этом, по данным газеты, министерство транспорта Саксонии совместно с другими федеральными землями разрабатывает положение, в соответствии с которым срок действия «зеленой карты» могут продлить.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 28 марта, в страны Европы из Украины с начала российской военной операции прибыли 8,1 млн беженцев, из них более 1 млн находятся в Германии. Евросоюз (ЕС) обещал принимать их минимум до марта 2024 года. The New York Times писала, что у стран ЕС возникли проблемы с согласованием вопроса распределения беженцев между странами.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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