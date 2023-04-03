Бюджет Белгородской области увеличился на 18 млрд рублей за счет дотаций

В рамках корректировки бюджета Белгородской области на 2023 год планируется увеличить доходную часть на 17,8 млрд руб., с 120,5 до 138,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве региона. О корректировке расходных частей не сообщается.

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Доходы региональной казны были увеличены преимущественно за счет федеральных средств. 15,1 млрд руб. Белгородская область получила 15,1 млрд руб. дотаций на сбалансированность бюджетов. Еще 2,3 млрд руб. составили межбюджетные трансферты. Собственные налоговые и неналоговые доходы региона возросли лишь на 358 млн руб.

Также в правительстве региона сообщили о «корректировке и уточнении» некоторых расходных статей бюджета. Планируется, что областной министерство социальной защиты населения и труда потратит на социальные выплаты и субсидии на 117 млн руб. меньше «изначально запланировано». «Оптимизация расходов связана с уточнением контингента получателей выплат»,— пояснили в пресс-службе.

Было, по формулировке губернатора Вячеслава Гладкова, «уточнено количество получателей» из числа ветеранов, детей войны и многодетных семей

Также был уменьшен бюджет областного министерства автомобильных дорог и транспорта, но в облправительстве подчеркнули, что это «техническая правка», которая «не отразится на объеме строительства и ремонта дорог».

Напомним, первоначально принятый на 2023 год главный финансовый документ Белгородской области предполагал наиболее существенное в Черноземье снижение расходных статей — на 16%. На тот момент ожидалось, что они могут составить 138,6 млрд руб., тогда как бюджет на 2022-й принимался в итоговом чтении с расходами в 165 млрд руб. Доходы первоначально планировались с сокращением почти на 13% по сравнению с 2022-м — со 138 до 120,5 млрд руб.

Подробнее о состоянии регионального бюджета — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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