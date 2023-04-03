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В Самарской области число зараженных COVID-19 приближается к 530,3 тыс. человек

За сутки в Самарской области выявлено 363 новых заболевших COVID-19 и умер один человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в регионе выздоровело 487 жителей после перенесенного заболевания. Еще девять человек за этот период было госпитализировано в Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области общее число зараженных COVID-19 превысило к 530,2 тыс. человек. Всего за этот период в регионе умерло 8 257 жителей, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Ранее сообщалось о превышении в Самарской области эпидпорога по ОРВИ на 29,7%.

Георгий Портнов

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