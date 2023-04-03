В Екатеринбурге почти за 15 млн рублей выставили на продажу бомбоубежище

На Химмаше (район Екатеринбурга) на торги выставили бомбоубежище за 14,7 млн руб. Как указано на площадке торгов, объект на продажу выставило Управление Росимущества в Свердловской. Помещение площадью 776,3 кв. м находится на ул. Альпинистов, 57.

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Заявки на участие в аукционе применяются до 25 апреля, торги состоятся 4 мая. На площадке «Домклик» говорится, что объект был построен в 1976 году.

Напомним, в феврале в в администрации Екатеринбурга заявили, что в городе пришли в негодность 95% объектов гражданской обороны, построенных еще в СССР. Чтобы провести новый расчет укрытия для 100% населения города-миллионика потребуется полгода. Информацию об адресах бомбоубежищ жители смогут получить с помощью специальных листовок, а также обратившись в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

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