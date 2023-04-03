Россия денонсировала соглашения о пенсиях военнослужащим стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашений о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих стран СНГ, а также военнослужащих-пограничников войск стран СНГ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашения были подписаны в Ташкенте в 1992 году. Документы обеспечивали пенсионные права военнослужащих стран бывшего СССР, проживавших на территории стран СНГ. Ранее в Совете федерации указали, что с появлением в СНГ нового пенсионного законодательства договоренности утратили фактический смысл.

«С учетом этого в настоящее время осуществляется переход на двусторонние договоренности в области пенсионного обеспечения»,— заявлял первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Помимо этого под действие соглашений формально попадали бывшие военнослужащие стран СНГ. При переезде в РФ они получали право на соответствующие выплаты из российской казны (традиционно выше, чем в других государствах содружества).

В аннотации к документу подчеркивается, что денонсация соглашений не скажется на пенсионных правах действующих военных пенсионеров — те, кому пенсии уже были назначены, продолжат получать их в прежнем порядке.

В феврале Госдума РФ одобрила сохранение пенсий вернувшимся на службу военным пенсионерам. Повышенные выплаты будут получать и те пенсионеры, которые вернулись на должности с окладом меньше того, на основе которого была рассчитана их пенсия.

Григорий Лейба