Финансисты сообщили о росте рынка страхования жилья в Воронежской области

Число стразовых случаев по полисам страхования имущества физических лиц в Воронежской области выросло на 22%. На примерно аналогичный показатель вырос объем выплат по случаям. В денежном выражении он достиг 1,6 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании «ВСК страховой дом», исследовав данные о своей деятельности в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Воронежская область является одним из наиболее развитых с точки зрения проникновения страхования регионов. Страхование жилья пользуется стабильным спросом. В первую очередь это объясняется ростом финансовой грамотности населения»,— отметили в ВСК.

В компании сообщили, что 70% страховых случаев в регионе было связано с затоплениями, 10% — с пожарами, 7% — с «противоправными действиями третьих лиц». Еще 6% приходится на компенсацию гражданской ответственности собственников жилья при «непредумышленном нанесении ущерба» имуществу соседей.

Сергей Калашников

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