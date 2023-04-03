ASUS представила игровой планшет Flow Z13 Acronym

Компания ASUS представила планшет Flow Z13 Acronym из игровой линейки Republic of Gamers (ROG). Новое устройство разработано совместно с компанией Acronym, которая специализируется на разработке новых материалов для производства одежды. В продаже ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 появится в течение 2023 года. Стоимость планшета составит $2,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Asus Фото: Asus

Планшет с 13,4-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, который сочетается с процессором Intel Core i9-13900H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Для устройства доступно до 32 Гб оперативной памяти и SSD до 1 Тб. Оснащение планшета включает в себя фронтальную 5 Мп камеру и основную камеру 13 Мп, предусмотрены 3,5-мм аудиоразъем, слот для карты памяти Micro SD, несколько портов USB Type-A и USB Type-C, включая Thunderbolt 4 , а также поддерживается подключение аксессуаров ROG через фирменный разъем ROG XG Mobile Interface.

Особенностью Flow Z13 Acronym стал выполненный из алюминия корпус с гравировкой, для дополнительной защиты предусмотрены резиновые вставки. Планшет комплектуется съемными ручками, чехлом с для переноски устройства и его блока питания, подставкой для установки в вертикальном положении и съемной клавиатурой.

Максим Вершинин