Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ASUS представила игровой планшет Flow Z13 Acronym

Компания ASUS представила планшет Flow Z13 Acronym из игровой линейки Republic of Gamers (ROG). Новое устройство разработано совместно с компанией Acronym, которая специализируется на разработке новых материалов для производства одежды. В продаже ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 появится в течение 2023 года. Стоимость планшета составит $2,5 тыс.

Фото: Asus

Фото: Asus

Планшет с 13,4-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 165 Гц, который сочетается с процессором Intel Core i9-13900H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Для устройства доступно до 32 Гб оперативной памяти и SSD до 1 Тб. Оснащение планшета включает в себя фронтальную 5 Мп камеру и основную камеру 13 Мп, предусмотрены 3,5-мм аудиоразъем, слот для карты памяти Micro SD, несколько портов USB Type-A и USB Type-C, включая Thunderbolt 4 , а также поддерживается подключение аксессуаров ROG через фирменный разъем ROG XG Mobile Interface.

Особенностью Flow Z13 Acronym стал выполненный из алюминия корпус с гравировкой, для дополнительной защиты предусмотрены резиновые вставки. Планшет комплектуется съемными ручками, чехлом с для переноски устройства и его блока питания, подставкой для установки в вертикальном положении и съемной клавиатурой.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...