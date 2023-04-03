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Коммерсантъ FM
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Рогозин призвал российских военных не покупать ничего у жителей прифронтовой полосы

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российским военным не следует покупать продукты питания или сигареты у местных жителей «в прифронтовой полосе». Также он полагает, что военнослужащим и добровольцам не следует пить воду из колодцев — всем необходимым подразделения должны обеспечивать командиры.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Прошу бойцов свести к нулю закупки у местного населения в прифронтовой полосе сигарет и продуктов питания»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале. По его словам, к этому следует отнестись серьезно, так как «это вопрос здоровья и жизни наших бойцов». Дмитрий Рогозин полагает, что военным и добровольцам из России можно взаимодействовать с местными жителями и передавать им гуманитарную помощь, но полученную от них еду в пищу употреблять нельзя.

Также господин Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в «прифронтовой полосе». Он заявил, что вся питьевая вода «должна завозиться на склады подразделений в необходимом количестве и регулярно доставляться до передовой».

Дмитрий Рогозин сейчас находится в зоне проведения военной операции на Украине и возглавляет группу военных советников «Царские волки».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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