Рогозин призвал российских военных не покупать ничего у жителей прифронтовой полосы

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российским военным не следует покупать продукты питания или сигареты у местных жителей «в прифронтовой полосе». Также он полагает, что военнослужащим и добровольцам не следует пить воду из колодцев — всем необходимым подразделения должны обеспечивать командиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Прошу бойцов свести к нулю закупки у местного населения в прифронтовой полосе сигарет и продуктов питания»,— написал господин Рогозин в своем Telegram-канале. По его словам, к этому следует отнестись серьезно, так как «это вопрос здоровья и жизни наших бойцов». Дмитрий Рогозин полагает, что военным и добровольцам из России можно взаимодействовать с местными жителями и передавать им гуманитарную помощь, но полученную от них еду в пищу употреблять нельзя.

Также господин Рогозин призвал военных не пить воду из колодцев в «прифронтовой полосе». Он заявил, что вся питьевая вода «должна завозиться на склады подразделений в необходимом количестве и регулярно доставляться до передовой».

Дмитрий Рогозин сейчас находится в зоне проведения военной операции на Украине и возглавляет группу военных советников «Царские волки».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов