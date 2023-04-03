В бильярдном зале Сысерти избили двух посетителей, один скончался

В Свердловской области возбудили уголовное дело по после избиения двух человек в бильярдном зале в Сысерти, в результате которого один мужчина скончался на месте от полученных травм, а второй — госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Инцидент произошел вечером 2 апреля в помещении букмекерской конторы и бильярдного зала по улице Орджоникидзе в городе Сысерти. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта. Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР в настоящее время анализируют съемки с камер видеонаблюдения и отрабатывают на причастность к нападению некоторых граждан.

Уголовное дело расследуется по признакам ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). На место происшествия выезжали следователи-криминалисты. Осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Напеним, в Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, устроивший стрельбу у бара на улице Малышева. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с угрозой применения насилия, с применением оружия), ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). По версии следствия, нетрезвый мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшего, с которым познакомился незадолго до происшествия в одном из клубов. В результате у пострадавшего была черепно-мозговая травма.

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Диана Сунагатуллина