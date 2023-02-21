Жителя Екатеринбурга будут судить за стрельбу у бара в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге перед Октябрьским райсудом предстанет мужчина, устроивший стрельбу у бара на улице Малышева, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с угрозой применения насилия, с применением оружия), ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Инцидент произошел весной 2022 года. По версии следствия, нетрезвый мужчина выстрелил из травматического пистолета в голову потерпевшего, с которым познакомился незадолго до происшествия в одном из клубов на улице Малышева. В результате у пострадавшего была черепно-мозговая травма. Помимо этого, обвиняемый совершил более двух выстрелов в направлении четырех стоящих рядом людей. Ими он и был обезврежен до приезда полиции.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП стала ссора на входе в бар «Грязные танцы». Нетрезвого посетителя не пропустила охрана, в итоге мужчина «позвал подмогу с целью поквитаться». Как говорил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, орудием преступления оказался пистолет MP-13, внешне похожий на пистолет «Макарова».

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Диана Сунагатуллина