После сорванного концерта в Сочи поклонники певицы МакSим просят остановить ее гастрольный тур

Поклонники певицы МакSим (Марины Абросимовой) после сорванных в Сочи и Твери концертов потребовали остановить ее гастрольный тур. Об этом сообщает «РИА Новости».

1 апреля артистка выступила в Твери. Зрители сообщили, что она еле стояла на сцене и явно плохо себя чувствовала. Ситуацию с концертом в Твери и дальнейшие выступления певица пока не комментирует.

18 марта МакSим из-за плохого самочувствия сорвала концерт в «Роза Холл» в Сочи. Позже певица извинилась перед зрителями и организаторами.

Татьяна Ручкина

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