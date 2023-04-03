В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 2017 года

В Санкт-Петербурге проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине теракта в метрополитене, произошедшем 3 апреля 2017 года. У станции метро «Технологический институт» по традиции пройдет возложение цветов.

«Уважаемые пассажиры. Сегодня День памяти погибших 3 апреля 2017 года. Почтим минутой молчания тех, кого с нами больше нет»,— сообщила пресс-служба подземки.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Взрывное устройство, приведенное в действие террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым, унесло жизни 15 человек. Более ста пассажиров пострадали. В организации и пособничестве теракту виновными признали 11 уроженцев Средней Азии. В декабре 2019 года суд приговорил их к срокам от 19 до 28 лет, одного обвиняемого осудили на пожизненное лишение свободы. Все осужденные отрицали свое участие в подготовке взрыва. В декабре 2022 года Верховный суд оставил обжалованный приговор в силе.

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