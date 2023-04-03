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Коммерсантъ FM
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С начала 2023 года в России зарегистрировали почти 1,2 млн новых МСП

С января по апрель в России зарегистрировали 1,197 млн новых юрлиц в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Всего к апрелю в стране зарегистрировано 6,11 млн МСП. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минэкономики.

В первом квартале 2023-го число индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан России в возрасте до 35 лет составило 4,682 млн человек. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

В Минэкономики отметили, что доля индивидуальных предпринимателей младше 25 лет растет с 2019 года. В 2019 году она составляла 8% от числа МПС, в 2020-м — 9%, в 2021-м — 11,5%, в 2022-м — 12%. «В настоящий момент молодые предприниматели реализуют более 121 тыс. бизнес-проектов, когда в 2019 года этот показатель оставался в пределах 85 тыс.»,— приводит ТАСС слова замглавы Минэкономики Татьяны Илюшниковой.

О ситуации в секторе кредитования МСП — в материале «Ъ» «Малый бизнес займет меньше прежнего».

Олеся Павленко

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