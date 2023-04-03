Следком заявил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского

Дарья Трепова, подозреваемая в организации взрыва в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), задержана, сообщил Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова»,— говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник утверждает, что девушку задержали на съемной квартире на Васильевском острове недалеко от места взрыва, у станции метро «Василеостровская». Издание «Фонтанка» в свою очередь пишет, что задержание произошло на территории Выборгского района Петербурга, в квартире знакомого мужа Дарьи Треповой.

Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в принадлежащим бизнесмену Евгению Пригожину заведении «Стрит фуд кафе №1» вечером 3 апреля на своей творческой встрече, организованной движением «Киберфронт Z». По предварительной версии следствия, бомба было заложена в скульптуру-бюст самого Татарского, который ему подарила Дарья Трепова. Правоохранительные органы не исключают, что сама девушка не знала, что статуэтка начинена взрывчаткой, и ее могли использовать втемную. РБК со ссылкой на источники в органах пишет, что в организации покушения могло принимать участие несколько человек.

Всего в результате взрыва пострадало, по данным властей Петербурга на утро 3 апреля, 32 человека.

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