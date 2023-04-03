В Екатеринбурге побит новый рекорд по количеству непроданных квартир на рынке новостроек

За год в Екатеринбурга на 41% выросло количество непроданных квартир на первичном рынке жилья. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, к концу марта количество нереализованных квартир (строящихся и готовых) в новостройках достигло 44,8 тыс. Это стало очередным рекордом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Около 3,8 тыс. квартир (8,5%) занимает жилье в готовых домах. «За последний год выбор в группе сданных новостроек вырос на 77%. Пока этот навес не сильно давит на продавцов, и они продолжают выводить на рынок новые проекты», — говорится в сообщении платформы. Там также отмечают, что среднемесячный объем реализации за последний год составляет около 1,8 тыс. квартир.

По данным сервиса «ЦИАН.Аналитика», средняя стоимость кв. м в новостройках за год снизилась на 3% и по итогу марта составила 125,4 тыс. руб.

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