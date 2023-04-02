Средняя стоимость новостроек в Екатеринбурге за год снизилась на 3%

В Екатеринбурга на 3% снизилась средняя стоимость квадратного метра (кв. м) в квартирах в новостройках, следует из данных «ЦИАН.Аналитики». По данным на март этого года, стоимость одного кв. м составляла 125,4 тыс. руб., а годом ранее — 129,3 тыс. руб. При этом за месяц цены практически не изменились и с февраля выросли на 0,3% (в феврале — 125 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным экспертов сервиса, самое выраженное снижение средней стоимости новостроек в стране произошло в Новосибирске: показатель сократился на 4,5%, до 115,6 тыс. руб. за 1 кв. м за месяц и на 12% за год. В Уфе снижение составило 0,9%, до 106,6 тыс. руб. за 1 кв. м за месяц и на 9% за год. Также на 8% за год упал данный показатель в Челябинске, но по итогу месяца вырос на 2,1% (83,9 тыс. руб.). Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России по итогам марта составила 140,7 тыс. руб.

Аналитики считают, что цены на первичных рынках крупнейших городов в ближайшее время продолжат стагнировать. Эксперты также отмечают, что застройщики сейчас стали сдержанно подходить к выводу на рынок нового предложения и сокращают свою активность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Застройщики придерживают корпуса».

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