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Садово-дачные перевозки в Самаре стартуют на две недели раньше

Начало садово-дачных перевозок в Самаре назначено на 15 апреля. Впервые автобусы на указанном направлении будут запущены в городе на две недели раньше срока. Об этом сообщает самарский департамент транспорта.

«Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения продлены на час – до 16:00 (MSK+1)»,– говорится в сообщении.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Тарифы на перевозки до садово-дачных участков и на кладбища в Самаре повышаться не будут. Расписание будет опубликовано позже. Ранее в Самаре открылось движение автобусов по ул. Полевая в сторону города.

Георгий Портнов

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