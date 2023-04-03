Садово-дачные перевозки в Самаре стартуют на две недели раньше

Начало садово-дачных перевозок в Самаре назначено на 15 апреля. Впервые автобусы на указанном направлении будут запущены в городе на две недели раньше срока. Об этом сообщает самарский департамент транспорта.

«Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения продлены на час – до 16:00 (MSK+1)»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Тарифы на перевозки до садово-дачных участков и на кладбища в Самаре повышаться не будут. Расписание будет опубликовано позже. Ранее в Самаре открылось движение автобусов по ул. Полевая в сторону города.

Георгий Портнов