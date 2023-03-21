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В Самаре открылось движение автобусов по ул. Полевая в сторону города

Восстановлено движение автобусов маршрутов №2, 23,24, 41, 47, 50 по ул. Полевая в Самаре в сторону города. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Ранее движение на указанном участке ограничивалось из-за строительства новой станции метро. Также, по информации чиновников, для «улучшения ритмичности работы маршрутов» в Красноглинском районе города была добавлены рейсы на маршруты №№ 51 и 78.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перед этим в Самаре из-за ДТП пустили в объезд автобусы на пересечении ул. Мичурина и Челюскинцев. В результате происшествия иномарка снесла столб.

Георгий Портнов

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