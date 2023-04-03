Количество поездок по социальным проездным билетам сократили из-за передачи карт другим лицам

В правительстве Башкирии объяснили, почему региональный минтранс ввел ограничения по количеству поездок для владельцев единого социального проездного билета. По словам начальника управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, это связано с результатами анализа, который показал, что «у некоторых пенсионеров, либо у льготных категорий граждан бывало по 400-500 поездок».

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«Это говорит о том, что, скорее всего, передавали эти карты другим лицам», — пояснила госпожа Прочаковская, добавив, что лимита, установленного из расчета три поездки в день, более чем достаточно.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 1 апреля льготные категории граждан смогут совершать по единому социальному проездному билету 90 поездок в месяц вместо неограниченного количества. При этом стоимость ЕСПБ не изменится и составит 600 руб. в месяц. Сейчас таким проездным пользуются около 27 тыс. жителей республики.

Карина Мамаева

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