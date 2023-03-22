С 1 апреля владельцам единого социального проездного билета установят лимит на количество поездок

В Башкирии с 1 апреля не станут вводить ограничения, связанные с количеством поездок по транспортной карте «Алга». Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального минтранса, опровергнув распространяемую в СМИ информацию о готовящемся лимите в 90 поездок в месяц по «Алге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Изменения коснутся только единого социального проездного билета (ЕСПБ). С первого апреля льготные категории граждан смогут совершать по данному проездному 90 поездок в месяц вместо неограниченного количества. Стоимость ЕСПБ не изменится и составит 600 руб. в месяц»,— добавили в пресс-службе.

ЕСПБ сейчас пользуются около 27 тыс. жителей республики.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте