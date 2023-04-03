В Новосибирской области выявлено 11 очагов кори

Роспотребнадзор Новосибирской области сообщил о выявлении 11 очагов кори в регионе. Диагноз поставлен 105 пациентам.

Повышенная заболеваемость корью в Новосибирской области фиксируется с ноября 2022 года, она вызвана завозом возбудителя кори из Средней Азии. Заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова комментируя ситуацию с заболеваемостью в регионе в феврале 2023 года, подчеркнула, что эпидемиологи не расценивают текущую ситуацию с корью как вспышку.

В связи с ростом заболеваемости в регионе началась прививочная кампания – вакциной против кори будут привиты 22-23 тыс. жителя. «По плану, на территории региона подчищающей иммунизации подлежат около 23 тысяч человек, из них 5 тысяч – дети. Подчищающая иммунизация против кори будет проводится с 3 апреля по 31 декабря 2023 года», – рассказала замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

В начале марта в Томской области было зарегистрировано девять случаев кори у четырех взрослых и пяти детей. Это первые случаи за последние десять лет. О четвертом случае заболевания корью в Красноярском крае ранее сообщил руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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Лолита Белова