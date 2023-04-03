Чистая прибыть предприятия УГМК «Святогор» упала на 37%

АО «Святогор» (Красноуральск, предприятие металлургического комплекса УГМК) в 2022 году получило чистую прибыль в размере 987,479 млн руб., что на 36,9% ниже показателей 2021 года, следует из отчета компании. За это же время выручка предприятия увеличилась на 14,8% до 17,89 млрд руб. Коммерческие расходы выросли на 55,9% до 1,2 млрд руб. Себестоимость продаж составила 11,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что АО «Святогор» планирует в 2022 году направить 1,6 млрд руб. на природоохранные мероприятия на севере Свердловской области. В частности, компания планировала реконструировать очистные сооружения Ново-Шемурского месторождения, увеличив мощности в два раза — до 450 куб. метро в час.

В конце 2018 года руководство федерального заповедника «Денежкин камень», который находится на севере Свердловской области, заявило о загрязнении местных рек. Изменения могли быть связаны с разработкой Шемурского и Ново-Шемурского месторождений медно-цинковых руд, которую рядом с заповедником ведет компания «Святогор». В компании тогда заявили, что анализы воды испортились из-за отвалов других месторождений и природных факторов. Летом 2021 года УГМК сообщила, что вложит в экологическую программу на севере Свердловской области 4 млрд руб.

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Диана Сунагатуллина