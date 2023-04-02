QR-коды для посещения Японского сада в парке Галицкого на 2 апреля закончились

2 апреля QR-коды для посещения Японского сада в парке Галицкого закончились еще в 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Японский сад Краснодар». На видео, размещенном в сети, видно, что уже в 7:20 у входа в него собралась большая очередь.

«На сегодня кодов нет. Если будут изменения, сообщим»,— сообщается в Telegram-канале.

30 марта в парке «Краснодар» открыли Японский сад. Его посещение организовано по QR-кодам, которые можно получить на портале проекта. Одновременно в парке могут находиться до 200 человек. С 7 до 9 часов посетить Японский сад можно без QR-кода.

Площадь Японского сада составляет 7,5 га. На территории сада растет 6,7 тыс. деревьев, 5,9 тыс. кустарников и 280 тыс. цветов. Протяженность прогулочных троп, выложенных камнями, составляет 3,5 км. Всего в саду создано 26 локаций.

Татьяна Ручкина

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