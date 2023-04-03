Подведены итоги Всероссийских соревнований по плаванию «Пермская волна»

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30-31 марта в Перми прошли Всероссийские соревнования по плаванию в честь 300-летия Перми «Пермская волна». Их проведение поддержали компании «Уралхим» и «Уралкалий».

Лучшими по количеству золотых медалей стали Кирилл Панцырев (Пермь, Пермский край) и Анна Юринова (Губаха, Пермский край), завоевав по три золотых награды. По два золота — у Тимофея Пермякова (Пермь, Пермский край), Светланы Савиновой и Вероники Гошевой (Кировская область).

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Памятных призов Федерации плавания Пермского края за наивысшие результаты по таблице очков FINA удостоились Милана Носкова, Арина Якимова, Матвей Чекалев (Удмуртия), Светлана Савинова, Елизавета Халтурина, Евгений Филиппов (Кировская область), Кирилл Панцырев, Тимофей Пермяков, Анна Юринова (Пермский край), Иван Кожуров (Свердловская область).

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

Радует, что в этом году количество участников соревнований «Пермская волна» выросло в два раза. Это говорит о том, что Прикамье привлекает внимание молодых спортсменов со всей страны. Благодарю организаторов — компании «Уралхим и «Уралкалий». Хорошо, что эти соревнования имеют таких надежных партнеров. Уверен, что у «Пермской волны» большое будущее.

Принять участие в турнире приехали 238 спортсменов из десяти регионов России: Кировской, Свердловской, Тюменской, Воронежской, Ярославской областей, республик Коми, Марий Эл и Удмуртия, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Пермского края. В течение двух дней было разыграно 32 комплекта наград в индивидуальном и эстафетном плавании среди юношей 13-14 лет и девушек 11-12 лет.

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Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Соревнования проводятся на самом высоком уровне. В год 300-летия Перми это особенно значимо. Я уверен, что с каждым годом в Пермский край будут приезжать все больше спортсменов из разных регионов России, для которых «Пермская волна» окажется стартом яркой спортивной карьеры.

Почетными гостями соревнований стали четырехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР, кавалер и почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов и чемпион мира и Европы, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Мира, Заслуженный мастер спорта СССР и России по плаванию, почетный вице-президент «Федерации плавания Пермского края» Владимир Сельков.

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Александр Попов, четырехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира:

Отдельную благодарность я хотел бы выразить компаниям «Уралхим» и «Уралкалий» за поддержку не только этого мероприятия, но и вида спорта плавание в нашей стране в целом. Такие соревнования необходимо проводить для того, чтобы, во-первых, нам было, чем гордиться, и второе — это пропаганда здорового образа жизни. Плавание полезно, оно помогает в реабилитации после различных травм, снимает стресс и, наконец, этот вид спорта красивый!

Организаторами Всероссийских соревнований «Пермская волна» выступили: Министерство спорта Российской Федерации, Всероссийская федерация плавания, Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь