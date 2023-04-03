Создатель McLaren F1 готовит открытый суперкар с V12

Компания Gordon Murray Automotive, основанная автомобильным конструктором Гордоном Марри, анонсировала новый суперкар — модель T.33 Spider.

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Фото: Gordon Murray Automotive GMA T.33 Spider

Фото: Gordon Murray Automotive

Новинка будет представлять собой модификацию представленного в январе 2022 года купе GMA T.33. Ожидается, что технически версия Spider будет полностью унифицирована с уже показанной моделью, но получит открытый верх. Детальная информация о новом GMA T.33 Spider появится 4 апреля во время премьеры суперкара.

Напомним, в настоящее время в линейке Gordon Murray Automotive три модели — флагманское купе GMA T.50, его трековая версия GMA T.50s Niki Lauda и «младшее» купе GMA T.33.

Максим Вершинин

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