Создатель McLaren F1 показал трековый суперкар GMA T.50s Niki Lauda

GMA T.50s Niki Lauda. Фото: Gordon Murray Automotive

GMA T.50s Niki Lauda. Фото: Gordon Murray Automotive

GMA T.50s Niki Lauda. Фото: Gordon Murray Automotive

Модификация T.50s отличается от базового GMA T.50 сниженной до 852 кг массой, полностью новыми кузовными панелями с агрессивным аэродинамическим обвесом с развитым «плавником» по центру кузова. Мощность атмосферного 3,9-литрового V12 производства Cosworth была увеличена до 711 л.с. (кратковременнно отдача может увеличиваться до 725 л.с.). Облегченный двигатель сочетается с новой легкой 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач Xtrac IGS с подрулевыми лепестками.

У машины переработано рулевое управление и усилены карбон-керамические тормоза. T.50s Niki Lauda оснащается 18-дюймовыми колесными дисками с покрышками Michelin для сухой и влажной трассы, поскольку автомобиль не сертифицирован для дорог общего пользования.

Салон сохранил всего два места — водитель расположен в центре автомобиля, а слева от его может разместиться единственный пассажир, поскольку место справа установлена система пожаротушения. Убраны климатическая и развлекательные системы, отделка и емкости для хранения вещей, вместо штатной панели приборов установлена гоночная, а обычный круглый руль уступил место мультифункциональному прямоугольному «штурвалу». Клиент может отказаться от пассажирского сиденья.

Тираж GMA T.50s Niki Lauda, каждый из которых будет назван в честь конкретной победы машин Гордона Марри в Формуле-1, составит 25 экземпляров, сборка которых начнется в 2023 году. Напомним, премьера дорожного GMA T.50 состоялась летом 2020 года, а новый GMA T.50s Niki Lauda пойдет в серию после производства стандартных суперкаров.