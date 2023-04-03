На Кубани открыли восьмой исправительный центр для осужденных

В Выселковском районе Краснодарского края открыли восьмой исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Там будут содержать 50 осужденных мужчин, которых трудоустроят в крупном садоводческом предприятии, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю

В здании провели ремонт и создали для осужденных все необходимые условия для комфортного проживания. Кроме того, в исправительном центре оборудовали кабинеты и оснастили их современным техоборудованием для службы сотрудников УИС.

Осужденные будут работать садоводами, слесарями-ремонтниками и трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства. Высокая зарплата позволит осужденным гасить имеющиеся иски. После отбытия наказания желающие смогут продолжить на предприятии свою трудовую деятельность.

Осужденные к принудительным работам живут в общежитиях, работают на предприятиях различных форм собственности, могут пользоваться мобильными телефонами, интернетом и делать покупки. Это повышает шансы осужденных на успешную социальную адаптацию в обществе.

Вместе с новым центром в Краснодарском крае открыли уже восемь мест для исполнения осужденными наказания в виде принудительных работ. Они также расположены в Краснодаре, Армавире, Славянске-на-Кубани, а также станицах Ильской, Ленинградской и поселке Мичуринском Успенского района.

В конце марта на базе предприятия «Энергия» открыли второй исправительный центр в Краснодаре и седьмой в регионе. Его построили и благоустроили за счет компании.

Татьяна Ручкина

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