Учительницу танцев в Первоуральске за мошенничество приговорили к трем годам принудительных работ

Первоуральский городской суд назначил три года принудительных работ учительнице танцев, которая выманила у родителей 425 тыс. руб. под предлогом организации поездки на танцевальный турнир. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Кроме того, 10% ее заработка будет удерживаться в доход государства.

Суд установил, что в апреле прошлого года осужденная, работая руководителем танцевально-спортивного клуба в Первоуральске, через общую группу в мессенджере предложила организовать поездку в Сочи для участия в конкурсе-фестивале, после чего собрала деньги с желающих. Сумма средств включала проживание и питание на семь дней и шесть ночей в отеле. На предложение откликнулись четыре семьи.

Обвиняемая купила через турагентство 11 билетов на поезд Екатеринбург—Лоо. Затем она сообщила семьям, что конкурс-фестиваль отменен организатором, в связи с чем поездка не состоится. Приобретенные билеты на поезд она пообещала обменять на другие даты. Билеты хореограф вернула в «РЖД», уплатив штраф, а полученные деньги оставила себе вместе с оставшиеся суммой денежных средств.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы, которые были заменены на принудительные работы.

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