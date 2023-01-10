В Первоуральске будут судить учительницу танцев за мошенничество на 400 тыс. рублей

Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней учительницы танцев, которая выманила у родителей 425 тыс. руб. под предлогом организации поездки на танцевальный турнир. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в апреле 2022 обвиняемая через общую группу танцевально-спортивного клуба в мессенджере предложила организовать поездку в Сочи для участия международном конкурсе-фестивале с проживанием и питанием на семь дней в отеле. На предложение откликнулись четыре семьи, заплатившие за поездку более 425 тыс. руб.

Обвиняемая купила через турагентство 11 билетов на поезд Екатеринбург—Лоо, направила электронные билеты семьям. Затем она сообщила, что конкурс-фестиваль отменен организатором, в связи с чем поездка на конкурс не состоится, а приобретенные билеты на поезд она обменяет на другие даты. Билеты хореограф вернула в «РЖД», уплатив штраф, а полученные денежные средства оставила себе вместе с оставшиеся суммой денежных средств.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске будут судить экс-чиновника за халатность при благоустройстве набережной Нижне-Шайтанского пруда по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

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Диана Сунагатуллина